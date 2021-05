12-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Man uit Stad aangehouden in onderzoek naar witwassen en drugshandel

Groningen - De politie heeft afgelopen maandag een 45-jarige man uit Stad aangehouden op verdenking van witwassen en drugshandel. Dat heeft de politie woensdag laten weten.

Eerder werden in deze zaak al een 42-jarige man uit Groningen en een 37-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden. Het drietal wordt verdacht van het bezighouden met de in- en de verkoop van harddrugs in vooral de noordelijke wijken van de stad. Op 19 april werden er twee woningen doorzocht in de stad. Daarbij werd er ruim twee kilo harddrugs, cocaïne en heroïne, in beslag genomen. Ook werden er dure goederen, zoals een personenauto, merkkleding, geld en sieraden, aangetroffen.

Bij de aanhouding maandag werd ook 1 kilo harddrugs in beslaggenomen. De verdachte gaat voorgeleid worden aan de rechter-commissaris. Mensen die meer informatie hebben over drugscriminaliteit, of verdachte situaties zien, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 09008844.