12-05-2021, Martin Nuver 112Groningen

Negen woningen ontruimd door gaslek Framaheerd (Video)

Groningen - Een negental woningen aan de Framaheerd in de wijk Beijum is woensdag even na het middaguur ontruimd vanwege een gaslek.

Volgens de brandweer bevindt het gaslek zich waarschijnlijk in de spouwmuur van één van de woningen. Omdat het gas zich daar kan ophopen, zijn de bewuste woningen en de omliggende huizen uit voorzorg ontruimd. Medewerkers van netbeheerder Enexis zijn bezig met het dichten van het lek. De omgeving van de woningen is afgezet met linten. Dvhn Rtvnoord