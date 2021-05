12-05-2021, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Ongeval letsel Hortensiaweg Paterswolde (Video)

Paterswolde - Woensdagmiddag werden de hulpdiensten omstreeks 12:23 uur opgeroepen voor een ongeval aan de Hortensiaweg in Paterswolde.

Bij aankomst bleek er een ongeval te zijn gebeurd tussen een auto en een fietser. Door nog onbekende oorzaak kwamen ze in botsing met elkaar. De fietser raakte hierbij ten val en raakte gewond. De fietser is nagekeken door de ambulancedienst en is daarna met onbekend letsel overbracht naar het ziekenhuis.



De politie doet ter plaatse onderzoek naar de toedracht van het ongeval.