12-05-2021, Redactie 112Groningen.nl

Vergeten pan laat brandweer uitrukken

Groningen - Woensdagmiddag om 12:05 uur een melding woningbrand aan de Billitonstraat in de stad. Er was enige rookontwikkeling in het pand daardoor.

Ter plaatse bleek het te gaan om een vergeten pan op het vuur, De woning werd even geventileerd door de brandweer.