“De anderhalve meter op scholen moet je niet loslaten, het is niet veilig”

Landelijk - Het loslaten van de anderhalvemetermaatregel op middelbare scholen is een erg slecht plan. Dat is de reactie van onderwijsvakbond AOb.

Dinsdagavond maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat hij opnieuw advies gaat vragen aan het Outbreak Management Team, het OMT, om de anderhalve meter maatregel op middelbare scholen te laten vervallen. Scholen zouden dan in de laatste weken voor de zomervakantie in een volledige bezetting kunnen draaien. “Direct na de persconferentie ontvingen we allemaal berichten van leden”, vertelt Marja de Bree van de vakbond. “Zij zien het loslaten van de regel niet zitten.”





Uitbraken op scholen

Volgens de vakbond zijn er twee redenen die spelen. “We zien dat een groot deel van het onderwijspersoneel nog niet gevaccineerd is. In de groep die ouder is dan zestig jaar beginnen nu de vaccinaties te komen, maar iedereen jonger dan die leeftijd, die moeten allemaal nog hun vaccinatie krijgen. Daarnaast zien we dat het aantal besmettingen onder jongeren aan het toenemen is. In de Randstad zien we de grootste toename maar ook in het Noorden zijn er verschillende voorbeelden van scholen waar men te maken heeft met uitbraken. Die uitbraken vinden dus plaats terwijl we nu te maken hebben met afstandsregels”





Werkdruk

Volgens De Bree nemen de zorgen onder leraren toe. “Een leraar wil niets liever dan les geven aan een klas. Fysiek wel te verstaan. Maar het moet wel veilig kunnen. Dat er nu advies is gevraagd aan het OMT, dat is positief. Maar omdat de zomervakantie voor de deur staat hebben wij zoiets van dat het beter is om de huidige maatregelen door te trekken tot de zomer, en na de vakantie maar weer eens te kijken.” Volgens de De Bree speelt er meer. “De werkdruk onder docenten is hoog. Dat was het al voor de coronacrisis. Momenteel is iedereen druk aan het kijken hoe de opgelopen achterstanden weggewerkt moeten worden. Als daar nu de discussie bij komt van wel of geen anderhalve meter dan neemt de werkdruk nog verder toe. Dat moet je niet willen.”