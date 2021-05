11-05-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Stadjer had kilo's drugs, wapens, medicijnen en een ton aan cash in huis

Groningen - Een 31-jarige man uit Groningen had 5,5 kilo hennep, twee wapens met munitie, zon 2500 verboden slaappillen en harddrugs in zijn woning en garagebox liggen. Dat meldt RTVNoord.