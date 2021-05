11-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Politie betrapt inbreker (49) op heterdaad bij Praxis aan Damsterdiep

Groningen - De politie heeft maandagavond een 49-jarige man aangehouden terwijl hij een inbraak pleegde bij de Praxis aan het Damsterdiep.



De inbreker liet het alarm van de bouwmarkt afgaan, waarna de politie zich ter plaatse spoedde. Bij aankomst zagen agenten de man de winkel uitrennen en hielden de man vervolgens aan. Toen de man werd gefouilleerd, troffen agenten goederen uit de winkel aan in kleding van de inbreker.

De man is een bekende van de politie en is vaker veroordeeld voor misdrijven. De inbreker is dinsdag voorgeleid bij de Rechter Commissaris, die zal beslissen over de voorlopige hechtenis van de verdachte.