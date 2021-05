11-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Stadjer (33) krijgt tbs met dwangverpleging na moordpoging op ouders in Kolham

Kolham - Een 33-jarige man uit de stad Groningen is dinsdagmiddag veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij in mei vorig jaar zijn ouders neerstak met een samoeraizwaard in Kolham. Zegt oogtv.nl

De rechtbank gaat met deze uitspraak mee in de eis van het Openbaar Ministerie. De Groninger lijdt aan een chronisch psychotische stoornis, waardoor de poging tot doodslag de verdachte niet kan worden toegerekend. "In de woning van aangevers heeft zich een verschrikkelijk drama afgespeeld", aldus de rechtbank. "Het heeft geleid tot zeer groot verdriet en psychisch leed bij de slachtoffers en bij zijn halfzus geleid. Dat verdachte te kennen heeft gegeven dat hij het spijtig vind dat hij niet geslaagd is in zijn voornemen en dat zij er verstandig aan doen om bang voor hem te blijven, zal hun angst alleen nog maar groter gemaakt hebben." De 33-jarige Stadjer stak op 24 mei vorig jaar meerdere malen op in op zijn moeder in de badkamer van haar woning in Kolham. Ze slaagde erin haar partner te alarmeren vanachter een slaapkamerraam. Vervolgens werd de toesnellende man ook neergestoken in de hal van de woning. De vrouw werd geraakt in haar hals, borstkas, buik, lever, maag en longen, waardoor er lange tijd werd gevreesd voor haar leven. Haar man werd in zijn borst gestoken.