Dna-match in moordzaak Els Slurink was jaar voor coldcase-campagne al bekend (Video)

Groningen - De 44-jarige Jahangir A. stond begin 2020 al op de radar bij de recherche. De publiekscampagne rondom de moordzaak, die in januari van dit jaar plaatsvond, was daarmee bedoeld voor ‘brede waarheidsvinding’ en niet om de zaak rond te maken.

Dat laten het Openbaar Ministerie en de advocaat van A. dinsdagmiddag weten aan De Telegraaf en het Dagblad van het Noorden. DNA-materiaal onder de nagel van Slurink leverde in januari van 2020 al een match op met Jahangir A., wiens DNA in de database van de politie en justitie zat. De naam van de verdachte stond vanaf het begin van het politieonderzoek al op de lijst bij de recherche als mogelijke verdachte. Als reden voor de grote publiekscampagne, die begin dit jaar werd opgezet om de zaak rond de moord op Slurink rond te krijgen, noemt het OM 'brede waarheidsvinding'. De recherche en het OM waren, zo stelt de laatstgenoemde, naar nieuwe invalshoeken en mogelijke medeverdachten. De campagne omschrijft het OM dan ook als een succes, omdat de oproepen een groot onderzoeksbelang hebben gediend en veel tips hebben opgeleverd. Zegt oogtv. De destijds 33-jarige psychologe Els Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 door een steekwond van een schaar om het leven gebracht, in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen. Tijdens de eerste regiezitting, die aanstaande woensdag plaatsvindt, zal het OM ingaan op de stand van zaken in het onderzoek. De verdachte die eind februari werd aangehouden, de 44-jarige Jahangir A., zal niet aanwezig zijn bij de zitting.