11-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Moet man die ouders neerstak naar de tbs-kliniek?

Kolham - De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak van de 33-jarige man die ervan verdacht wordt zijn beide ouders te hebben neergestoken. Dat meldt Rtvnoord.nl.

Dat gebeurde in mei vorig jaar in de woning van zijn ouders in Kolham. Beide ouders raakten zwaargewond. De man zou waanbeelden en hallucinaties hebben gehad. De kans op herhaling zou bovendien groot zijn. Om die reden eiste het Openbaar Ministerie twee weken geleden een langdurige behandeling in een gesloten tbs-kliniek.

Ingefluisterd door een engel

Die dag in mei rookte hij in de ochtend een joint. Met een mes op zak reisde hij per bus af naar Kolham. Hij wilde zijn ouders, die volgens hem niet zijn echte ouders zijn, doden. Hij is ervan overtuigd dat hij als baby uit de wieg is geroofd. Dit gegeven was hem ingefluisterd door een engel, zei hij tegen de rechters.

