11-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Burgemeesters gaan akkoord met voorgenomen versoepelingen

Groningen - Het Veiligheidsberaad heeft maandagavond zijn fiat gegeven om volgende week een aantal coronamaatregelen te versoepelen. Voorwaarde is wel dat de besmettingscijfers blijven dalen.

Het Veiligheidsberaad, dat uit 25 burgemeesters bestaat die voorzitter zijn van een Veiligheidsregio, kwam maandagavond bij elkaar. “Met de zomer in zicht is het wenselijk om terug te gaan naar de oude normaal”, liet voorzitter Hubert Bruls weten. Maandag werd bekend dat het demissionaire kabinet volgende week maandag of twee dagen later de versoepelingen ingaan die in stap twee staan van het openingsplan.

Met het nemen van stap twee komt er ruimte voor de doorstroomlocaties buiten, zoals pretparken en dierentuinen. Onder voorwaarden mogen zij dan weer mensen toelaten. Datzelfde geldt voor binnenzwembaden en sportscholen. Ook worden de mogelijkheden voor buiten sporten verruimd en worden kunst- en cultuurbeoefening in bijvoorbeeld muziekscholen weer toegestaan.

Oorspronkelijk zou stap twee op 12 mei ingaan. Maar vanwege het hoge aantal besmettingen en de hoge bezettingsgraad in ziekenhuizen werd de versoepeling met in ieder geval een week uitgesteld. Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, LNAZ, liet maandag weten dat de ruimte voor versoepelingen beperkt is, maar dat het zetten van een volgende stap wel mogelijk is.