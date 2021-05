10-05-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord

Honderd uur werkstraf voor dronken automobilist die ongeluk veroorzaakte

Groningen - Een 24-jarige automobilist uit Lelystad is voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in Wildervank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur.

De helft van deze straf is voorwaardelijk. De man kreeg ook een voorwaardelijke rijontzegging van acht maanden opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).





Onder invloed van alcohol en cocaïne

De man reed eind mei 2018 met zijn auto en drie inzittenden over de Nijverheidsstraat in Wildervank. Het was rond drie uur in de nacht en ze reden van een feest naar huis. De man uit Lelystad was de Bob, maar had toch alcohol gedronken en cocaïne gebruikt.





De auto raakte van de weg en botste via de linker berm tegen een boom. Een van de inzittenden liep botbreuken op. De bestuurder zelf had een gebroken borstbeen.