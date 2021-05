10-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Drie mannen bij Bourtange aangehouden na diefstal boot

Bourtange - De Duitse politie verdenkt drie mannen van het stelen van een sportboot. De verdachten werden vrijdagochtend na een achtervolging vanuit Duitsland aangehouden bij Bourtange.

De diefstal vond donderdagnacht plaats in de gemeente Rhauderfehn, bij Leer. De mannen, tussen de 27 en 39 jaar oud, wisten de boot met trailer om 3.45 uur uit de carport van een woning te stelen. Dat meldt de politie Leer/Emden.

Eigenaar en politie achtervolgen dieven

De eigenaar merkte de diefstal op en zette de achtervolging op het trio in. Ook belde hij de politie. Tijdens zijn achtervolging hield hij agenten continu op de hoogte van de vluchtroute die de daders namen. De politie van Leer nam de achtervolging over. Omdat de daders richting Nederland reden, werden ook korpsen in de regio Emsland en de Nederlandse politie ingeseind.

