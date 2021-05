10-05-2021, Marc Zijlstra 112Groningen & Gijs Bouman & Redactie M. Nuver

Achtervolging met gestolen motor eindigt in val motorrijder, 1 gewonde (Video)

Delfzijl - Na een achtervolging met d epolitie is op de Jan Cornelis Rijpstraat in Delfzijl maandagmiddag rond 16:15 uur een motorrijder ten val gekomen.

De bestuurder van de motor raakte gewond aan zijn been. Voor de gewonde man kwam een ambulance ter plaatse en ook het MMT werd opgestart om 16:30 uur. Wat er aan voorafging aan de achtervolging is nog niet bekend, mogelijk gaat het om een laatst gestolen motor. Dit is nog niet bevestigd door de politie maar de eigenaar van de motor die ook kwam kijken beaamde het. Om 16:55 uur ging de ambulance met spoed naar het UMC in Groningen, de mmt arts ging mee in de ambulance. De politie doet onderzoek naar het geheel meldt de voorlichtster aan 112Groningen.