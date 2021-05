10-05-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Forse crash Duinkerkenbrug/ Winschoterweg Groninen

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Duinkerkenstraat is maandagmiddag een jongeman gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks vier uur op de kruising met de Winschoterweg nabij de Duinkerkenbrug. Een bedrijfsbus en een personenauto kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Toevallig passerende brandweerlieden hebben zich ontfermd over het slachtoffer en hebben deze gestabiliseerd.

Medewerkers van de ambulancedienst hebben vervolgens de medische hulp overgenomen en hebben het slachtoffer gecontroleerd op zijn verwondingen. De bestuurder van de bedrijfsbus raakte bij het ongeval niet gewond.





Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. De weg was tijdelijk afgesloten door de politie. De gewonde jongeman is de bestuurder van de personenauto. De jongeman is gecontroleerd in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.