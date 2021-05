10-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Aantal inbraken in Groningse schuren ver onder landelijk gemiddelde

Groningen - Hoewel het aantal inbraken in schuren, opslagboxen en garages in de gemeente Groningen in de afgelopen winter licht is toegenomen, blijven zowel de gemeente als de provincie ver onder het landelijke gemiddelde.