10-05-2021, Oogtv.nl (Bron)

Diefstal uit Wijkbedrijf Selwerd; Getuigen gezocht

Groningen - In het pand van Wijkbedrijf Selwerd aan de Bottelroosstraat heeft in het afgelopen weekend een diefstal plaatsgevonden. De politie zoekt maandagochtend naar getuigen.

De politie heeft niet bekend gemaakt wat er bij de diefstal is buitgemaakt. Agenten zijn een onderzoek gestart naar het incident.

Getuigen en mensen met meer informatie over de diefstal, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een persoonlijk bericht aan wijkagent Jorge Castro is ook mogelijk via Twitter.