11-05-2021, Informeel & Youtube Rtl

Kijktip Rtl5: Vanaf 10 mei elke werkdag 112Vandaag (Video)

Landelijk - Vanaf vanavond op RTL5 112Vandaag! Om 21:30 uur een nieuwe reeks uitzendingen met actueel 112Nieuws uit heel Nederland. Paar jaar gelegen was er het programma 112Oogetuige. Nu neemt 112Vandaag het vijf keer per week over.

Het is een Live programma waarin de kijkers iedere werkdag bijgepraat worden over wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd in Nederland’. Welke 112 meldingen waren er voor politie, brandweer, ambulance of reddingsdiensten. En welke reden er was om uit te rukken en wat gebeurde er exact?” Kijk vanavond om 21:30 uur op Rtl5. Zie ook. Zie hieronder de promo via Youtube