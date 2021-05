10-05-2021, @POLGroningen Facebook, Bron

383 planten geruimd bij woning in Selwerd

Groningen - Vrijdag 7 mei 2021 werd in een portiekwoning in de wijk Selwerd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

In het totaal werden daarbij 383 hennepplanten geruimd. Een erg gevaarlijke situatie, omdat er illegaal stroom werd afgetapt zegt de politie via Facebook. Gezien de gevaar setting zal er een rapport opgemaakt worden en naar de burgemeester gestuurd worden. Het onderzoek loopt nog.