10-05-2021, @WA_tenboer Twitter, bron & foto

Gaslek na graafwerkzaamheden Elzenlaan

Groningen - Bij Graafwerkzaamheden is maandagmorgen om 10:15 uur in de Elzenlaan in de stad een gaslekkage ontstaan. De tekeningen van de ligging van de gasleidingen waren vermoedelijk verouderd.

De brandweer zorgde voor een veilige werkplek en wachtte tot het gas werd afgesloten en komt standaard ter plaatse bij gaslekkages vanwege de veiligheid en om Enexis te assisteren. Enexis kwam ter plaats om het lek te dichten meldt een wijkagent via Twitter. Volg ons ook op Facebook en Twitter