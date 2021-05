09-05-2021, Ingezonden item

Hoe zorg je toch voor binding op afstand?

Groningen - Tijdens het thuiswerken bestaat contact met collega’s vooral uit (video) calls of app gesprekken. Dit contact voelt niet hetzelfde als een praatje bij de koffiezetautomaat op kantoor.

Juist in deze tijd is het sociale contact erg belangrijk. Hoe zorg je toch voor binding op afstand met je collega’s? In deze blog delen wij een aantal tips met jou!

Op afstand werken

Thuiswerken zal in de toekomst een onderdeel van onze werkweek blijven. Contact hebben met je collega’s gaat lastig. Het contact wat er is, gaat bijna altijd meteen over werk. Dit contact gaat vaak ook via de telefoon of WhatsApp. Niet erg persoonlijk, toch? Bel daarom je collega ook eens op zonder het over werk te hebben. Praat bijvoorbeeld over leuke dingen die in je privé leven zijn gebeurd.

Maar thuiswerken heeft ook voordelen. Je bent productiever, geen reistijd meer en je wordt niet afgeleid door je collega’s. Op afstand werken kent eigenlijk maar 1 groot nadeel; minder persoonlijk contact. Het gemis van sociaal contact wordt steeds groter, maar ook de grens tussen privé en werk wordt vager. Afstand nemen van iets in je privésituatie is nu niet echt mogelijk. Zorg daarom voor een fijne thuiswerkplek. Hier kun je je even afzonderen van je privéleven en zo voorkom je lichamelijke klachten. Maak het thuiswerken leuker door persoonlijk contact te hebben op afstand. Bellen met je collega’s is niet de enige manier. Ben je benieuwd hoe jij voor binding zorgt op afstand? Lees dan nu de tips hieronder!

Schrijf een kaartje

Laat je collega’s zien dat je aan ze denkt. Stuur een handgeschreven kaartje. Het kost weinig tijd en moeite, maar fleurt iemand wel op. Wie wil jij een opkikker geven?

Bijkletsen aan de telefoon

Mis je de gesprekken met je favoriete collega? Een kort telefoontje kan meer betekenen dan je denkt. Het is misschien minder persoonlijk, maar het haalt jullie allebei even uit die thuiswerk sleur. Wil je toch iets persoonlijker contact hebben? Ga dan even videobellen met elkaar. Zo zie je elkaar ook nog eens even. Ook een leuk idee; lunch samen tijdens de video call of ga allebei een stukje lopen tijdens het bellen. Twijfel niet langer. Pak die telefoon en bel je collega op!

Kopje koffie op veilige afstand

Liever elkaar in het echt zien? Plan dan een thee- of koffiedate met je collega in. Wat heb je nodig? Een goed humeur, koffie of thee, 2 kopjes en genoeg ruimte. Stap nu op de fiets of in de auto en geniet van het persoonlijke contact op een veilige afstand. Met wie ga jij een thee- of koffiedate inplannen?

Online vrijmibo en een quiz

De vrijdagmiddagborrel was altijd het moment voor persoonlijk contact. Mis jij dit moment op de vrijdagmiddag ook zo erg? Je bent niet alleen. Organiseer daarom een online vrijdagmiddagborrel. Haal een lekkere borrel in huis en klets bij met je collega’s. Wil je wat leuks doen tijdens de borrel? Maak dan een quiz die je met elkaar kunt spelen. Welke quiz ga jij maken voor de vrijmibo?

Maak er het beste van

Thuiswerken blijft een lastige situatie, vooral doordat we niet naar kantoor mogen. Uiteindelijk moet je er maar het beste van maken, toch? Blijf positief en zorg dat het contact met collega’s gezellig is. Welke tip ga jij uitproberen? In de toekomst zal je gedeeltelijk thuis en op kantoor werken. Zorg daarom dat je zowel thuis als op kantoor een ergonomische werkplek hebt.

Check de webshop van SKEPP en maak jouw werkplek verantwoord! Hulp nodig? Dat kan! Neem contact op met de kantoorexperts van SKEPP. Zij helpen je graag met het inrichten van jouw werkplek.