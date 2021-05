09-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Kabinet hakt nog geen knoop door over versoepelingen

Landelijk - Het demissionaire kabinet heeft zondag nog geen knoop doorgehakt over nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen.

Bronnen rond het kabinet laten weten dat er eerst meer moet worden uitgezocht voor er een besluit kan worden genomen of versoepelingen verantwoord zijn. Tijdens het overleg ging het over het nemen van de tweede stap in het openingsplan. In deze tweede stap gaat het om het openen van doorstroomlocaties, zoals pretparken en dierentuinen. Ook zouden sportscholen en muziekscholen weer open kunnen.





De tweede stap zou aanvankelijk gezet worden op 11 mei. Vorige week maakte het kabinet echter bekend dat de versoepelingen met minstens een week worden uitgesteld. Het is echter onzeker of het per 18 mei gaat lukken. Dinsdag komen de betrokken ministers opnieuw bij elkaar, in de avond vindt er een persconferentie plaat. Dan komt er ook meer duidelijkheid over de reismogelijkheden naar het buitenland. Het huidige negatieve reisadvies, dat voor de hele wereld geldt, loopt op 15 mei af.

