09-05-2021, Ruben Huisman - 112Groningen.nl

Politie op zoek naar insluiper in Haren

Haren - De politie is zondagmiddag op zoek geweest naar een verdachte naar aanleiding van een insluiping in een pand in Haren. Er werd gebruik gemaakt van Burgernet om de verdachte op te sporen.

De insluiping vond plaats aan de begin van de middag in een pand aan de Beatrixlaan in Haren. De politie was op zoek naar een jongen van 14 of 15 jaar oud die in het zwart was gekleed en een capuchon op had. Hij zou op een oude fiets hebben gefietst.





Helaas heeft de politie de jongen niet meer aangetroffen. Mocht u de jongen nog zien of informatie hebben over de insluiping, neem dan contact op met de politie via het algemene nummer 0900-8844.





De onderstaande tweets zijn niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.