09-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Catshuisoverleg van start over mogelijke versoepelingen

Landelijk - In het Catshuis komt zondagmiddag een deel van het demissionaire kabinet bijeen om samen met deskundigen te praten over de huidige coronasituatie. Op tafel liggen nieuwe versoepelingen van de maatregelen, schrijft oogtv.nl.