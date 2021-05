09-05-2021, 112Groningen.nl & Facebook: Politie Groningen

Twee verdachten aangehouden voor vernielingen in Groningen

Groningen - Zondagnacht 9 mei zijn er rond 04:00 uur diverse vernielingen gepleegd aan voertuigen. Deze voertuigen stonden in de omgeving van de Friesestraatweg / Wassenberghstraat in Groningen.

Voornamelijk spiegels van geparkeerd staande voertuigen moesten het ontgelden. Voor deze vernielingen heeft de politie twee verdachten aangehouden.

Heb je afgelopen nacht iets verdachts gezien of gehoord of ben je zelf slachtoffer van deze vernielingen? Neem dan met de politie contact op via het algemene nummer 0900-8844 of stuur een. Vermeld wel even het zaaknummer 2021119287.



Het onderstaande Facebook bericht is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.