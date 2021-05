08-05-2021, Patrick Wind & Martin Baar - 112Groningen.nl

Appartementencomplex ontruimd door forse brand in benedenwoning in Hoogkerk (Video)

Groningen - De Groninger brandweer werd zaterdagmiddag rond vijf over half vijf opgeroepen voor een woningbrand aan de Johan Dijkstralaan in Hoogkerk.

In een woning op de begane grond van een appartementencomplex zou korte tijd brand hebben gewoed in een gasfornuis. Omdat het om een groot appartementencomplex gaat heeft de brandweer uit voorzorg opgeschaald naar 'middel brand', waarop een extra tankautospuit ter plaatse kwam.

Bij aankomst van de hulpdiensten stond er in de desbetreffende woning een gasfornuis in brand. De brandweer wist de brand snel onder controle te brengen. Bij de brand kwam veel rookontwikkeling vrij, daarom heeft de brandweer besloten het appartementencomplex te ontruimen.

Naast de politie en brandweer kwamen ook een ambulance en een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op verwondingen. Het Mobiel Medisch Team hoefde gelukkig niet ingezet te worden en kon na 20 minuten weer opstijgen en terug richting de standplaats.

Omstreeks vijf uur meldt de brandweer dat de brand onder controle is. Wat de oorzaak van de brand is geweest is niet bekend. Het gewonde slachtoffer hoefde na een controle in de ambulance niet mee naar het ziekenhuis. Hoe groot de schade in de woning is, is niet bekend.



RTVNoord



De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.