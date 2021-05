08-05-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Twee personenauto's botsen bij Hoofdstation, inzittenden ongedeerd

Groningen - Zaterdagmiddag zijn twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen op de Stationsweg nabij het Hoofdstation Groningen.

Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee personenauto's met elkaar in botsing. Door het ongeval was een deel van de weg tijdelijk afgesloten. De politie leidde het verkeer in goede banen. Beide voertuigen moesten worden weggesleept.