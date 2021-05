08-05-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl

Kleine brand in leegstaande loods snel onder controle gebracht

Zuidbroek - De brandweer werd zaterdagmiddag omstreeks vijf voor half vier gealarmeerd voor een brand in een pand aan de Industrieweg in Zuidbroek.

Bij aankomst van de eerste brandweerwagen was er lichte rookontwikkeling zichtbaar. Uit voorzorg werd er een extra tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse gestuurd door de meldkamer. Brandweerlieden hadden de brand in de leegstaande loods snel onder controle.





In de loods stond een bed en rommel in de brand. De afgelopen tijd is de brandweer al vaker opgeroepen voor brandjes in of bij deze loods. Over de oorzaak is niks bekend, vermoedelijk is er sprake van brandstichting.