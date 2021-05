08-05-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Bruggen Reitdiep kunnen niet bediend worden door kabelbreuk

Groningen - Door een kabelbreuk kunnen de bruggen over het Reitdiep zaterdag niet op afstand bediend worden. Scheepvaartverkeer moet rekening houden met vertraging.

Als gevolg van de kabelbreuk werkt de marifoon niet. De marifoon is een zendontvanger die gebruikt wordt in de maritieme communicatie en in het nautische berichtenverkeer over korte afstand. De bruggen over het Reitdiep worden op afstand aangestuurd vanuit de bedieningscentrale in Lauwersoog. Als een brug open moet geeft een schipper dit via de marifoon door aan deze centrale. Door de kabelbreuk is de post in Lauwersoog ook telefonisch niet bereikbaar.





Om scheepvaartverkeer mogelijk te maken worden de bruggen lokaal bediend. Dit zorgt echter wel voor extra wachttijd. Het is onbekend wanneer de kabelbreuk verholpen is.









