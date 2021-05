08-05-2021, Oldambtnu.nl Bron

Man(19) net uit de gevangenis en alweer opgepakt in Duitsland

Weener (Duitsland) - Een 19-jarige man, afkomstig vanuit Marokko, probeerde afgelopen week de grens naar Duitsland over te steken. Hij werd staande gehouden op het treinstation in Weener. Dat meldt Oldambtnu.nl

De man werd gecontroleerd, mede omdat er nog steeds een inreisverbod geldt in Duitsland. De man bleek niet over de juiste documenten te beschikken, ook had hij geen geldig vervoersbewijs. De douanebeambten hebben de man aangehouden en overgedragen aan de Bundespolizei in Bunde.

Daar werd bekend dat de man maandag uit een gevangenis in Nederland was ontslagen. Hij is door de Duitse politie teruggestuurd naar Nederland.

