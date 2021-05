08-05-2021, Redactie 112Groningen.nl & Tweet Gemeente Groningen & 112Groningen foto

Herestraat opnieuw eenrichtingsverkeer

Groningen - Om voldoende ruimte te hebben tussen de wachtrijen voor de winkels en voetgangers, kun je vandaag tussen 13:30 en 16:00 uur de Herestraat NIET in vanaf het Zuiderdiep.

Je kunt de Herestraat wel verlaten vanaf deze kant. Houd 1,5 meter afstand. Dat meldt de Gemeente Groningen via twitter. Ook vrijdagmiddag was dit het geval. Het is druk, mensen willen er weer even op uit !