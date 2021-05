07-05-2021, 112Groningen.nl & Twitter: @HandhavingMG

Eigenaar gezocht van drone in omgeving Hoogezand

Hoogezand - De handhaving van Midden-Groningen is op zoek naar de eigenaar van een drone.

De drone is gevonden in de omgeving van de Mars te Hoogezand. Herkent u de drone of weet u wie de eigenaar is? Neem dan contact op met de gemeente.





