07-05-2021, Ruben Huisman, Thijs Huisman, Robin Feunekes - 112Groningen.nl & YouTube: Meternieuws

Motorrijder (31) overleden na ernstig ongeval in Eelde (Video)

Eelde - Vrijdagavond heeft er even na 19:00 uur een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden aan de Oosterbroek in Eelde.

Meerdere hulpdiensten waaronder de brandweer, mobiel medisch team (MMT) en verschillende ambulances kwamen ter plaatse. Helaas mocht de hulpverlening niet meer baten en is het slachtoffer, een 31-jarige man uit Zuidlaren, overleden.



De specialisten van de verkeersongevallen analyse kwamen ter plaatse en hebben onderzoek gedaan naar de toedracht van dit ongeval. Rtvnoord Dvhn De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak. Volg ons ook op Facebook en Twitter