Knipperende lampen en rinkelende bellen zorgen voor verwarring bij automobilisten

Groningen - Knipperende lampen en rinkelende bellen zorgden vrijdagmiddag voor enige verwarring bij automobilisten die de Pleiadenbrug wilden passeren.

De brug kampte namelijk met een storing waardoor de alarmbellen gingen rinkelen en de lampen gingen Knipperen. Veel automobilisten stopten keurig voor de brug, alleen de brug ging niet omhoog. Sterker nog, er waren geen eens boten in de omgeving te bekennen.





Volgens de politie hebben er al meerdere mensen gebeld over de storing. Een monteur is onderweg en zal de storing moeten gaan verhelpen. Tot hoelaat de storing zal duren is niet bekend. Tot die tijd zullen automobilisten moeten rekenen op enige vertraging.