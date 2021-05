07-05-2021, Redactie 112Groningen.nl & bron Dvhn.nl

Onderzoek: Brand in centrum Veendam vermoedelijk aangestoken (Video)

Veendam - De brand die woensdagavond een pand in de Kerkstraat in Veendam in de as legde, is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie. Aldus Dvhn.nl

Dit vermoeden van brandstichting is uit het onderzoek naar de oorzaak van de brand naar voren gekomen. De politie verricht vrijdag sporenonderzoek in het pand. Ze heeft al meerdere getuigen gehoord, maar zoekt nog naar mensen die camerabeelden hebben van de Kerkstraat. Bron en meer op Dvhn.nl