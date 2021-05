07-05-2021, Oogtv.nl (Bron) & foto Joey Lameris 112Groningen

Eenrichtingsverkeer Herestraat; geen ‘ingang’ vanaf Zuiderdiep door drukte

Groningen - De gemeente Groningen heeft vrijdagmiddag besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen voor voetgangers in de Herestraat. Dat zeggen ze via Facebook.

Om voldoende ruimte te hebben tussen de wachtrijen voor de winkels en voetgangers, kunnen shoppers vandaag tussen 13:30 en 16:00 uur de Herestraat niet in vanaf het Zuiderdiep. Je kunt de Herestraat wel verlaten vanaf de Zuiderdiepzijde van de Herestraat. Aldus Oogtv. Dvhn