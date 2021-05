07-05-2021, Ruben Huisman & Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Woningbrand Eelderwolde snel onder controle

Eelderwolde - Een melding vrijdagmiddag om 12:05 uur van een woningbrand aan de Neerwoldeiland in Eelderwolde. Ter plaatse viel het gelukkig allemaal mee.

Er hing wel een rooklucht. Wat er exact had gebrand is nog niet bekend. De brand was al uit bij aankomst en de brandweer van Eelde deed een nacontrole in de woning. Daarna keerden ze terug naar de kazerne in Eelde.

