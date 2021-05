07-05-2021, Annet Vieregge 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Automobilist raakt van talud bij Winschoten

Winschoten - Op de Beertsterweg in Winschoten is vrijdagmorgen om 11:20 uur een auto van het talud geraakt. De toedracht van het eenzijdige ongeval is niet bekend.