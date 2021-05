06-05-2021, Oogtv.nl (Bron) & Telegraaf

Zwolse rechtbank buigt zich in Stad over moordzaak Els Slurink

Groningen - Voor de eerste zitting in de moordzaak van Els Slurink, die 24 jaar geleden om het leven werd gebracht in haar woning aan het Van Brakelplein, komt de rechtbank van Zwolle woensdag over naar Groningen.

Volgens het Dagblad van het Noorden en De Telegraaf is de rechtbank in Zwolle gevraagd om de zaak op zich te nemen, omdat een medewerker van de rechtbank in Groningen voorkomt in het strafdossier. Op deze manier wil de rechtbank vooringenomenheid voorkomen. Zegt Oogtv.nl.

In soortgelijke situaties wordt de zaak dan ook behandeld in de stad waar de rechtbank zetelt, maar de rechtbank heeft in de zaak rond Els Slurink anders besloten.

Tijdens de eerste regiezitting, die aanstaande woensdag plaatsvindt, zal het OM ingaan op de stand van zaken in het onderzoek. De verdachte die eind februari werd aangehouden, de 44-jarige Jahangir A., zal niet aanwezig zijn bij de zitting. De man werd in februari van dit jaar aangehouden, nadat er een DNA-match werd gevonden. De politie vond deze match door tips die voortkwamen uit het grootschalige communicatieoffensief in de Stad van afgelopen januari.

De destijds 33-jarige psychologe Els Slurink werd in de nacht van 20 op 21 maart 1997 door een steekwond van een schaar om het leven gebracht, in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen.

