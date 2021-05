06-05-2021, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politieauto botst op personenauto in stad Groningen (Video)

Groningen - Op de Gideonweg in de stad Groningen zijn donderdagmorgen een politieauto en een Tesla met elkaar in botsing gekomen.

Het verkeersongeval gebeurde om even voor elf uur op de kruising met de Oostendeweg in de Industriebuurt. Door nog onbekende oorzaak kwamen de politieauto, welke dienst doet als arrestantenvervoer, en de personenauto met elkaar in botsing.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er bij het ongeval geen personen gewond geraakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het verkeersongeval.

Een woordvoerder kan niet bevestigen of de politieauto onderweg was naar een melding en of deze met spoed reed. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept.

