06-05-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & wijkagent_hoogezand Instagram

Aanhanger enige tijd vast op Rengersbrug

Foxhol - Op de Rengersbrug over het Winschoterdiep tussen Foxhol en Kolham is donderdagochtend een aanhanger enige tijd vast komen te zitten. De brug is inmiddels weer vrij. Meldt Rtvnoord.nl