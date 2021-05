06-05-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie Martin Nuver & Youtube Meternieuws.nl video

Brandonderzoek Veendam in volle gang na verwoestende brand (Update)

Veendam - Centrum van Veendam ontwaakt na de grote brand van afgelopen nacht. Politie is bij het pand. Een speciale eenheid brand onderzoek zal onderzoek gaan doen naar de oorzaak.

Woensdagavond even na elf uur brak een grote brand uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al uit het pand. 22 februari brandde een leegstaand restaurant er naast af. Het pand waar woensdagavond brand woede zou een aantal jaren geleden ook al volledig door brand zijn verwoest.

Omliggende woningen werden ook ontruimd. Het is nog onbekend wanneer deze bewoners weer terug kunnen naar hun woningen. Brandweerkorpsen uit Veendam, Groningen, Hoogezand en Nieuwe Pekela bestreden het vuur. Ook het mobiel medisch team kwam uit voorzorg ter plaatse. Bij aankomst bleek er sprake van een uitslaande brand. Vandaar dat er werd opgeschaald naar Grote brand. Meldt Meternieuws.nl

Twee extra blusvoertuigen, twee hoogwerkers en het groot watertransport werden ingezet. Volgens de brandweer hebben de bewoners van de vier appartementen het pand veilig kunnen verlaten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Of naast gelegen panden ook schade hebben opgelopen zal in de loop van donderdagochtend blijken.

