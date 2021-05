05-05-2021, Michael Huising 112Groningen & Redactie M. Nuver

Grote uitslaande brand Kerkstraat Veendam (Video)

Veendam - Rond 23:10 uur woensdagavond een melding van een woningbrand aan de Kerkstraat in Veendam. Al snel werd opgeschaald naar grote brand.

In de winkelstraat van Veendam bleek ter plaatse brand te zijn in een pand naast een pand dat eerder was uitgebrand van 21 op 22 februari dit jaar.

Er werd gelijk fors ingezet door de brandweer om uitbreiding te voorkomen. Bij de brand komt veel rook vrij meldt de brandweer. Aangezien het pand in het centrum ligt heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand. Twee extra blusvoertuigen, twee hoogwerkers en het groot watertransport worden ingezet.

Rook is altijd ongezond! Wanneer je last hebt van de rook sluit dan ramen en deuren en schakel indien mogelijk ventilatiesystemen uit. Meer info vind je op: Blijfuitderook . Het MMT kwam uit voorzorg ter plaatse. De brandweer moest nog uren nablussen.

