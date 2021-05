05-05-2021, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Jelte Haumersen - 112Groningen.nl

Politie doet onderzoek na aantreffen bloedsporen in Leek (Video)

Leek - De politie heeft woensdagavond onderzoek gedaan op een parkeerplaats nabij de Jumbo supermarkt aan de Waezenburglaan in Leek.

Volgens een woordvoerder van de politie Noord-Nederland kreeg de politie een melding binnen van een ruzie of vechtpartij. Hierop werden meerdere politie-eenheden aangestuurd naar de opgegeven locatie. Toen politieagenten aankwamen troffen zij geen personen meer aan.





Wel waren er op meerdere plekken bloedsporen zichtbaar. De politie heeft de omgeving afgezet met linten en heeft in de omgeving gezocht naar een slachtoffer. Ook heeft men een buurtonderzoek gedaan. De Forensische Opsporing (FO) heeft op het plaats delict sporenonderzoek gedaan.





Volgens de politie is er nog niemand (gewond) aangetroffen of aangehouden. Heeft u vanavond iets verdachts gezien in de omgeving van de Waezenburglaan in Leek. Dan komt de politie graag met u in contact. Informatie doorgeven kan via het telefoonnummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via het telefoonnummer 0800-7000.