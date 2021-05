05-05-2021, Ruben Huisman & Robin Feunekes - 112Groningen.nl

Auto botst tegen bestelbus met aanhanger in Eelde

Eelde - De brandweer van Eelde werd woensdag opgeroepen voor een ongeval op de Burgemeester J. G. Legroweg in Eelde. Bij aankomst bleek er een automobilist tegen een aanhanger combinatie te zijn gebotst.

De oorzaak van de aanrijding is niet bekend. De brandweer heeft de bestuurder uit zijn benarde positie gehaald. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Een deel van de weg werd tijdelijk afgesloten. De VOA doet onderzoek naar de toedracht en de auto werd nadat het onderzoek was afgerond afgesleept.