06-05-2021, Sikkom.nl & Patrick Wind foto`s

Politie: duivendoders roeivereniging Gyas moeten zich melden (Video)

Groningen - Op social media gaat een foto rond waarop twee mannen in sportkleding van roeivereniging Gyas poseren met afgeschoten duiven.

Daarover schrijft stadsblog Sikkom woensdag. Op de foto is ook een luchtbuks te zien. De foto is naar alle waarschijnlijk genomen in het botenhuis van de studentenroeivereniging aan het Hoornsediep. Sikkom laat weten dat het de foto toegestuurd kreeg. Het afschieten van duiven is in Nederland verboden. Vogels en duiven zijn beschermd door de wet natuurbescherming. Schrijft Oogtv.nl

De enige uitzondering hierop is de verwilderde postduif. Op de bewuste foto lijkt het om deze duifsoort te gaan. Dit betekent dat deze dieren op een humanere manier verjaagd of gevangen mogen worden. Afschieten is echter in alle gevallen strafbaar.

Update 06-05-21:

De politie wil dat de twee Gyas-leden die rond het botenhuis van de Groninger studentenroeivereniging zeker zeven duiven doodschoten zich zo snel mogelijk op het politiebureau melden. Meldt Rtvnoord

De daders krijgen eerst de kans zich vrijwillig te melden. Doen ze dat niet, dan zal de politie ze actief oproepen om naar het politiebureau te komen. Agenten hebben inmiddels contact gezocht met Gyas om de identiteit van de betrokken leden te achterhalen.

'Dat is vrij eenvoudig, aangezien de heren herkenbaar op de foto staan', zegt een woordvoerder.