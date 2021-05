04-05-2021, Thijs Huisman, Robin Feunekes, Ruben Huisman - 112Groningen.nl & Youtube: Meternieuws

Auto belandt in de sloot bij De Groeve (Video)

De Groeve - Dinsdagmiddag kregen de hulpdiensten om tien over vijf een melding binnen van een auto te water aan De Kruierij bij De Groeve. Bij aankomst bleek er een auto in de sloot te zijn belandt.

De bestuurder is door ambulancemedewerkers gecontroleerd op verwondingen. Hij hoefde niet meer naar het ziekenhuis en werd opgehaald door familie.



Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald en weggesleept. Het is niet bekend waardoor de bestuurder in de sloot terecht kwam. De politie maakte rapport op van het ongeval.