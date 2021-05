04-05-2021, Oogtv.nl (Bron) & Coronadashboard.rijksoverheid.nl

67 nieuwe besmettingen in gemeente Groningen, 160 in provincie

Groningen - Volgens het RIVM zijn er in de afgelopen vierentwintig uur 67 nieuwe corona-besmettingen vastgesteld in de gemeente Groningen.

Dat maakte het rijksinstituut dinsdagmiddag bekend. In de rest van de provincie werden nog eens 93 nieuwe besmettingen vastgesteld.

In de gemeente Groningen werden negen besmettingen meer vastgesteld dan in de voorgaande vierentwintig uur. In de provincie werden zes besmettingen meer gevonden dan in de voorgaande vierentwintig uur. De meeste besmettingen in de Ommelanden werden aangetroffen in de gemeente Westerkwartier (24).

Eén inwoner van de provincie Groningen werd opgenomen in een ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Deze persoon is afkomstig uit de gemeente Westerkwartier. Er werden geen nieuwe sterfgevallen gemeld uit Groningen. Maandag maakte het RIVM melding van één ziekenhuisopname en nul sterfgevallen in de provincie Groningen.

Landelijk

Landelijk meldt het RIVM 7.830 nieuwe besmettingen, 1.433 minder dan gisteren. Dinsdagochtend lagen er 2.613 coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 29 minder dan maandag. Bij het RIVM werden 32 overlijdens gemeld door corona. Dat waren er maandag zeventien.

(Door een storing bij de GGD waren de cijfers van het RIVM maandag een stuk hoger dan gemiddeld. Een aantal besmettingen, die tussen zaterdag en zondag werden gemeld, werden niet correct geregistreerd. Deze besmettingen zijn (gedeeltelijk) verwerkt in de besmettingscijfers die maandagmiddag naar buiten werden gebracht.)

