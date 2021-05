04-05-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Gaslek in Stadskanaal na graafwerkzaamheden

Stadskanaal - Een melding dinsdagmorgen om 11:35 uur van een gaslekkage buiten bij de Oude Markt in Stadskanaal.

Het lek was ontstaan tijdens graafwerkzaamheden op het plein. De weg werd afgezet en Enexis kwam ter plaatse om het euvel te dichten. De brandweer bleef ter beveiliging van de situatie totdat het gas werd afgesloten en het gevaar was geweken. De Navolaan vanaf de Oude Markt was tijdelijk dicht.