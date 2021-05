04-05-2021, Redactie 112Groningen.nl

Ongedierte bestrijding zorgt voor lichte rookontwikkeling

Groningen - De brandweer was dinsdagmiddag opgeroepen voor rook in een pand aan de Atoomweg. Iedereen heeft het pand kunnen verlaten. Er was lichte rookontwikkeling.

De brandweer heeft na onderzoek lichte rook onder de vloer geconstateerd die mogelijk is veroorzaakt door ongedierte bestrijding, het betreft geen brand. Ze keren daarop terug naar de kazerne van Vinkhuizen.